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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة إيطالية: فيروس كورونا يفضل الطقس البارد الجاف

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:41 م
كورونا
كورونا
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كشفت دراسة علمية إيطالية حديثة عن وجود تأثير للطقس على انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن فيروس (سارس-كوفيد-2) المسبب للجائحة، يبدو أنه يفضل الطقس "البارد الجاف".

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون إيطاليون على نطاق عالمي، أن الوباء ينمو بشكل أسرع في درجات حرارة متوسطة تبلغ نحو 5 درجات مئوية ورطوبة متوسطة منخفضة (بين 0.6 و1 كيلوباسكال)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء.

وحلل أصحاب الدراسة، التي تحمل توقيع البروفيسور فرانشيسكو فيشيتولا والبروفيسور دييجو روبوليني بقسم العلوم والسياسات البيئية بجامعة ميلانو، العلاقة بين الزيادة في حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) والظروف المناخية، حيث لاحظ الباحثون أنه في المناخات الحارة والرطبة التي تتميز بها بعض المناطق الاستوائية يبدو أن الوباء ينتشر بشكل أبطأ بكثير.

وبشكل عام، يشرح الخبراء، أن الظروف الجوية والمناخية تلعب دورًا مهمًا جدًا في التأثير على انتشار الأوبئة، كما يتضح من العديد من الدراسات التي أجريت على أمراض الإنفلونزا. فعلى سبيل المثال تنتشر فيروسات الإنفلونزا بشكل أقل وتكون أقل ثباتًا في المناخات الرطبة الحارة.

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