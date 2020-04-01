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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 847 حالة و58 وفاة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:40 م
كورونا
كورونا
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أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 847 حالة إصابة، و58 حالة وفاة.

وقال فورار، في تصريحات له اليوم، إنه تم تسجيل 131 حالة إصابة جديدة، و14 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 61 حالة.

وأوضح أن حالات الوفاة هي 5 بالعاصمة و3 بالبليدة وحالة واحدة بكل من ولايات غرداية وأم البواقي وغليزان والمدية وتيزي وزو وعين تموشنت.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكانت السلطات الجزائرية، قد فرضت منذ يوم 24 مارس الماضي، حجرًا منزليًا جزئيًا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وأصدر عبدالعزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، يوم الجمعة الماضي، مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادي وتيبازة، للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

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