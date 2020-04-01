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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب ترامب للأمريكيين: «وضعنا يشبه إيطاليا.. أيام صعبة بانتظاركم»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:39 م
مايك بنس
مايك بنس
محمد عمر
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وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، الأربعاء، رسالة تحذير للمواطنين الأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق.

وخاطب بنس الأمريكيين قائلا: "أيام صعبة بانتظاركم لكن المستقبل بأيديكم".

وأكد نائب الرئيس الأمريكي، أنه في هذه اللحظة أكثر سيناريو مشابه للولايات المتحدة هو السيناريو الإيطالي.

وكشفت قناة "NBC" نيوز الأمريكية عن تسجيل ولاية نيويورك 391 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 1941 بسبب فيروس كورونا، فيما تخطت الإصابات 83700 حالة بالولاية، من إجمالي حوالي 200 ألف إصابة في عموم الولايات المتحدة.

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