خالد الجندى: كورونا أنهى الخلافات الزوجية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نعيش أقوى ترابط أسرى في حياتنا كلها بسبب فيروس "كورونا".وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "مبقاش يجيلنا مشاكل زوجية على التليفونات، والخناقات انتهت".وأردف: "مبقاش فيه خناقات بين الأزواج عرفوا إن الموضوع جد، والبنت مش هتقدر تغضب تروح عند أبوها، لا واحدة بتتخانق مع زوجها ولا واحد بيتخانق مع مراته، الشكوى من الأبناء انعدمت، والآباء سيطروا على زمام الأمور".وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أيام بفرض حظر التجوال من السابعة مساء، مع استمرار فتح الصيدليات والبقالة.