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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. المركزى يطرح أذون خزانة بـ21 مليار جنيه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 06:32 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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يطرح غدًا الخميس، البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.

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