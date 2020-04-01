

وينتظر المسلسل أن يشاهده الملايين حول العالم، خاصة بعد نجاح مواسمه الثلاثة السابقة، وذلك في ظل الظروف المتوترة التي يعيشها العالم هذه الفترة بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، ومع الحذر الذي فرضه عدد كبير من الدول للحد من انتشاره بشكل أكبر.

موعد مشاهدة مسلسل la casa de papel الموسم الرابع بالتفصيل



المسلسل من إعداد أليكس بينا، عرض منه ثلاثة مواسم، فالأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلًا من العدد الأصلى الذى تضمن تسع حلقات.



الجدير ذكره أن المسلسل الإسباني حصل على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقًا للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا، وتم تقييمه بـ 8.5 على موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.



وتدور قصة المسلسل حول رجل يعرف بـ"البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص يختارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل منهم اسم مدينة ما، وهم أشخاص لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة أكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.





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المسلسل من بطولة ألفارو مورتي بدور البروفيسور، أورسولا كوربيرو بدور طوكيو، ألبا فلوريس بدور نيروبي، باكو توس بدور موسكو، ميغيل هيران بدور ريو، بيدرو ألونسو بدور برلين، خايمي لورينتي بدور دنفر، داركو بيريك بدور هلسنكي، روبرتو جارسيا رويز بدور أوسلو، كيتي مانفر بدور Mariví والدة المحققة راكيل، فرناندو سوتو بدور أنخيل، ماريا بيدرازا بدور أليسون باركر، خوان فرنانديز بدور العقيد برييتو من المخابرات الوطنية، فران مورجيلو بدور بابلو.



ننشر موعد مشاهدة مسلسل la casa de papel الموسم الرابع بالتفصيل حيث أفصحت شركة نتفليكس للترفية الديجيتال، عن الموعد الأخير لعرض الموسم الرابع من مسلسل لاكاسا دي بابيل أو بالإسبانية La casa de papel، حيث سيتم وضع حلقات العمل بشكل كامل على الموقع الخاص بالشركة التي أثبتت نجاحا كبيرا حول العالم.