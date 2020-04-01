عزة مصطفى تطالب المواطنين بالبقاء فى المنازل خلال الـ 10 أيام المقبلة

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن وزارة الصحة، قامت بضم فيروس كورونا المستجد، لقانون الأمراض المعدية، وسيكون هناك عقوبات لمن يخفي إصابته بالفيروس وأن أي مصاب بكورونا عليه أن يبلغ وزارة الصحة والمستشفيات المخصصة للعزل.وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية ووزارة الصحة يبذلان مجهودا كبيرا لمواجهة كورونا.وأوضحت عزة مصطفى، أن الـ 10 أيام المقبلة ستكون من الأيام الخطرة في انتشار كورونا، وطالبت من المواطنين بالالتزام بالمنزل.وأشارت عزة مصطفى، إلى أن حلقة اليوم من برنامج "صالة التحرير" ستكون مخصصة للحديث عن فيروس كورونا، وسيكون هناك نصائح كثيرة للمواطنين، وستوضح أعراض المصابين بكورونا وكيف يفرق المواطن بينها وبين دور البرد العادي.