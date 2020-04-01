التحفظ على 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

قرّرت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، الأربعاء، التّحفظ على 1000 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهرّبة من الرسوم الجمركية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بعد اتهامهما بالغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسئولي محلين لتجارة السجائر بدائرة قسم شرطة باب شرق، لحيازتهما كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الضرائب الجمركية.ألقى القبض على المتهمين وبتَفتيشهما عثر على 1000 عبوّة سجائر، مهرّبة من سداد الرسوم الجمركية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.