محافظ الغربية يضبط 7 أثناء «تبوير» أرض زراعية بطنطا
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:50 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
ضبط الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وزراعة أشجار داخلها علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا وذلك أثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.
و استدعي محافظ الغربية قوات النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بمدينة طنطا، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكد " رحمي"علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، والبناء المخالف وإزالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.
و استدعي محافظ الغربية قوات النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بمدينة طنطا، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وأكد " رحمي"علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، والبناء المخالف وإزالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.