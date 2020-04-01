محافظ الغربية يضبط 7 أثناء «تبوير» أرض زراعية بطنطا

ضبط الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 7 مواطنين أثناء قيامهم بتبوير قطعة أرض زراعية وردمها وزراعة أشجار داخلها علي طريق طنطا كفر الشيخ الدولي، بزمام كنيسة دمشيت مركز طنطا وذلك أثناء عودته من جولته الميدانية بقطور.و استدعي محافظ الغربية قوات النجدة وتم اقتيادهم الي مركز الشرطة بمدينة طنطا، لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة.وأكد " رحمي"علي التصدي بكل حسم لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، والبناء المخالف وإزالة أي تعديات في مهدها وذلك بالتنسيق بيبن رؤساء المراكز والجهات المعنية.