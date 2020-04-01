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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تبحث فرض حالة الطوارئ بسبب تفشي كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:47 م
روسيا
روسيا
وكالات
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قال ثلاثة مسئولين كبار لرويترز إن الحكومة الروسية تفكر في فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب فيروس كورونا حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، لكن الكرملين نفى الأمر.

وارتفعت حصيلة روسيا من حالات الإصابة بكورونا إلى 2777 اليوم الأربعاء بالإضافة إلى 24 وفاة. وفرضت عشرات المناطق الروسية بما في ذلك مدينة موسكو قيودا جزئية على الحركة للحد من انتشار الفيروس.

وبموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في موسكو يوم الإثنين، لا يمكن للسكان مغادرة منازلهم إلا لشراء الغذاء أو الدواء من مكان قريب أو للحصول على علاج طبي عاجل أو لتمشية الكلاب أو للتخلص من القمامة.

لكن المصادر الثلاثة قالت إن الحكومة تفكر في توسيع نطاق هذه القيود على مستوى البلاد.

وقال أحد المصادر "لن يسمح لكم بمغادرة المنزل أو الخروج من البلدة ما لم يكن هناك سبب".

وقال مصدر رابع، وهو نائب كبير طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك تفكيرا جديا في فرض حالة الطوارئ، لكن لم يتخذ قرار نهائي بهذا الشأن بعد.

وأضاف "سيؤيد (النواب) الأمر بالإجماع إذا اقتضت الحاجة".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا، لا تجري مناقشة حالة الطوارئ".

ولم ترد الحكومة على طلب تعقيب.

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