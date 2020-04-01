رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأجيل محاكمة قاتل نجلته وتقطيعها لسوء سلوكها فى الإسكندرية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:41 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر، تأجيل محاكمة عامل لجلسة 9 مايو المقبل لاستكمال محاكمته، بعد اتهامه بقتل نجلته وتقطيعها بسكين لسوء سلوكها، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الرواي.

ترجع أحداث القضية رقم 19136 لسنة 2019 قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث بالعثور على أجزاء لجثة فتاة في العقد الثالث من العمر في أكياس القمامة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى قيام المتهم م.م.ص، عامل والد المجني عليها أ.م.م، والتي كانت تقطن معه في الشقة بعد انفصالها عن زوجها وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة قرر الانتقام منها بأن خنقها بكيس وسادة حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة وقام بتقطيع الجثة أجزاء وألقى بها في القمامة واحتفظ بالرأس لمدة في الثلاجة حتى لا يتعرف الأمن عن هويتها.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل