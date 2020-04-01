تأجيل محاكمة قاتل نجلته وتقطيعها لسوء سلوكها فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالمطلب محمد نصر، تأجيل محاكمة عامل لجلسة 9 مايو المقبل لاستكمال محاكمته، بعد اتهامه بقتل نجلته وتقطيعها بسكين لسوء سلوكها، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين أحمد عزت مزيد، وياسر حسن مدبولي، وسكرتير الجنايات كيرلس الرواي.ترجع أحداث القضية رقم 19136 لسنة 2019 قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث بالعثور على أجزاء لجثة فتاة في العقد الثالث من العمر في أكياس القمامة بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث القسم إلى قيام المتهم م.م.ص، عامل والد المجني عليها أ.م.م، والتي كانت تقطن معه في الشقة بعد انفصالها عن زوجها وبعد علمه أن نجلته سيئة السمعة قرر الانتقام منها بأن خنقها بكيس وسادة حتى كتم أنفاسها وفارقت الحياة وقام بتقطيع الجثة أجزاء وألقى بها في القمامة واحتفظ بالرأس لمدة في الثلاجة حتى لا يتعرف الأمن عن هويتها.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.