ارتفاع ضحايا قتلى النساء من العنف المنزلي في تركيا

كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، ارتفاع عمليات قتل النساء في تركيا جراء العنف المنزلي، خلال فترة الحظر التي فرضت في تركيا بسبب فيروس كورونا.وقال الموقع إن جماعات حقوق المرأة دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ضحايا العنف المنزلي في تركيا، حيث تترك قيود فيروسات التاجية النساء الضعيفات عالقات مع المعتدين عليهن.وأضاف أن شعار "البقاء في المنزل، والبقاء في أمان" ضد الفيروس التاجي له عواقب مخيفة - وحتى مميتة - على النساء في تركيا، حيث يحذر الناشطون من أن تدابير احتواء تفشي المرض تزيد من تفاقم مشكلة قتل الإناث والعنف المنزلي في البلاد.وتحث منظمات حقوق المرأة الحكومة على مراجعة وتعزيز إجراءات حماية ضحايا العنف المنزلي لأنهن ما زلن محاصرات مع المعتدين عليهن، وغالبًا ما يُحرمن من أي مساعدة من السلطات المشلولة بسبب الوباء.وأكد أنه قُتلت 18 امرأة على الأقل في جميع أنحاء تركيا، 12 منهن في المنزل، منذ 11 مارس عندما أكدت أنقرة أول حالة مصابة بالفيروس.وقالت جولسوم كاف، المتحدثة باسم أحد جمعيات حقوق المرأة، لـ"المونيتور": "يُطلب من النساء البقاء في المنزل، لكن المنازل هي أخطر الأماكن بالنسبة لبعضهن".وقُتلت حوالي 470 امرأة في تركيا العام الماضي، نصفهن على الأقل من قبل الأزواج والشركاء والقبائل والأقارب الذكور.