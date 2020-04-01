رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:37 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
أنهت وزارة الأوقاف جميع الإجراءات القانونية الخاصة بأعمال الطرح والإسناد لصيانة 12 مسجدًا بقرى ونجوع مركز طهطا بسوهاج، على أن يتم البدء الفعلي للتنفيذ خلال أيام.

ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توفير 3 ملايين جنيه كدعم إضافي لصالح ميزانية وزارة الأوقاف تضاف للمخصصات المالية لمديريّة الأوقاف بمحافظة سوهاج لصيانة 12 مسجدًا بنطاق مركز ومدينة طهطا؛ استجابة لطلب النائب مصطفى سالم، نائب طهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

من ناحيته، قال مصطفى سالم إنّ ما تشهده مساجد طهطا، الآن، من أعمال صيانة وترميم وإعادة تأهيل وفرش وغيره، يأتي ضمن فعاليات "حملة إعمار بيوت الله" التي قمت بتدشينها منذ فترة ومستمر في هذه المبادرة لتشمل، تباعًا، جميع مساجد وزوايا طهطا، مشيرًا إلى البدء الفعلي في الأعمال الخاصة بصيانة 12 مسجدًا بدائرة المدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه بعد الانتهاء من أعمال الطرح والإسناد.

أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن أعمال الصيانة تشمل مساجد الرحمة، كوم روي الشيخ رحومة، التوحيد بالسوالم، السلام بالشيخ زين الدين، علم الدين ببنهو، القدس بعرب بخواج، وآل أبو شامة بالهريف البحري، آل صالح بكوم بدر، التوحيد بنجع المصابحة الخذاندرية، الرحمن بنزالي داود، أبوبكر الصديق بنجع الشريف الصوامعة غرب، الخواريف بالشيخ زين الدين، ومسجد نزلة نصر بالصفيحة.
3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»
3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»
3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»
3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

تعليق ناري من أحمد الطيب على أزمة تجديد عقد فتحي وعاشور

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل