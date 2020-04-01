3 ملايين جنيه لصيانة 12 مسجدًا بطهطا ضمن حملة «إعمار بيوت الله»

أنهت وزارة الأوقاف جميع الإجراءات القانونية الخاصة بأعمال الطرح والإسناد لصيانة 12 مسجدًا بقرى ونجوع مركز طهطا بسوهاج، على أن يتم البدء الفعلي للتنفيذ خلال أيام.ووافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على توفير 3 ملايين جنيه كدعم إضافي لصالح ميزانية وزارة الأوقاف تضاف للمخصصات المالية لمديريّة الأوقاف بمحافظة سوهاج لصيانة 12 مسجدًا بنطاق مركز ومدينة طهطا؛ استجابة لطلب النائب مصطفى سالم، نائب طهطا، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.من ناحيته، قال مصطفى سالم إنّ ما تشهده مساجد طهطا، الآن، من أعمال صيانة وترميم وإعادة تأهيل وفرش وغيره، يأتي ضمن فعاليات "حملة إعمار بيوت الله" التي قمت بتدشينها منذ فترة ومستمر في هذه المبادرة لتشمل، تباعًا، جميع مساجد وزوايا طهطا، مشيرًا إلى البدء الفعلي في الأعمال الخاصة بصيانة 12 مسجدًا بدائرة المدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه بعد الانتهاء من أعمال الطرح والإسناد.أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن أعمال الصيانة تشمل مساجد الرحمة، كوم روي الشيخ رحومة، التوحيد بالسوالم، السلام بالشيخ زين الدين، علم الدين ببنهو، القدس بعرب بخواج، وآل أبو شامة بالهريف البحري، آل صالح بكوم بدر، التوحيد بنجع المصابحة الخذاندرية، الرحمن بنزالي داود، أبوبكر الصديق بنجع الشريف الصوامعة غرب، الخواريف بالشيخ زين الدين، ومسجد نزلة نصر بالصفيحة.