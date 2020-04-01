انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق محل سجاد فى الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، بندب خبراء المعمل الجنائي لبيان أسباب نشوب حريق داخل محل سجاد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.يذكر أنه نشب حريق في محل سجاد بمنطقة الشرابية، أسفل عقار مكون من 4 طوابق، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من الأهالي بمنطقة الشرابية، يفيد باندلاع حريق هائل في محل سجاد، وتولت النيابة العامة التحقيق.