رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حساسين» يطالب «صحة البرلمان» بعقد اجتماعات بالكونفرانس لمتابعة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:34 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
طباعة
ناشد الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تكليف لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بعقد اجتماعات طارئة لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطره، والاطلاع على ما تم إنجازه في منصة التعليم عن بعد، ووضع خطط تسيير العمل بقطاعات الأزهر المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وقال "حساسين" فى بيان له إنه لابد من متابعة لجنة الصحة بالبرلمان لجميع القرارات والإجراءات والتكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا، موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على رسائله الإيجابية التى وجهها للشعب المصرى عبر صفته على موقع "توتير"، مؤكدًا أن هذه الرسائل بثت الأمل والطمأنينية فى قلوب وعقول جميع المصريين فى مواجهتهم مع فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

خاص| 40 مليون كاش وعقد 3 مواسم أبرز شروط فتحي للتوقيع مع الزمالك

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

نهضة مصر تطلق مبادرة «ساعة لايف» خلال فترة الحظر

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل