«حساسين» يطالب «صحة البرلمان» بعقد اجتماعات بالكونفرانس لمتابعة كورونا

ناشد الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب تكليف لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، بعقد اجتماعات طارئة لها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر المستجدات بشأن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والتوعية بمخاطره، والاطلاع على ما تم إنجازه في منصة التعليم عن بعد، ووضع خطط تسيير العمل بقطاعات الأزهر المختلفة خلال الفترة المقبلة.وقال "حساسين" فى بيان له إنه لابد من متابعة لجنة الصحة بالبرلمان لجميع القرارات والإجراءات والتكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة فيروس كورونا، موجها تحية قلبية للرئيس السيسى على رسائله الإيجابية التى وجهها للشعب المصرى عبر صفته على موقع "توتير"، مؤكدًا أن هذه الرسائل بثت الأمل والطمأنينية فى قلوب وعقول جميع المصريين فى مواجهتهم مع فيروس كورونا المستجد.