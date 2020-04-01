شباب البرنامج الرئاسي يشاركون في تنظيم عملية صرف المعاشات بالبحيرة

شارك مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، ضمن فريق الرصد الميداني، بشكل تطوعي في تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لشباب البرنامج بالمحافظات والمساهمة في تنظيم حضور أصحاب المعاشات وتسهيل صرفها وتخفيف العبء عن كاهلهم باعتبارهم من كبار السن والأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.كما جرى التنسيق مع الجهات التنفيذية المسئولة عن صرف المعاشات للمواطنين وتوفير أماكن الصرف والمتمثلة في كل من نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، ومعاون المحافظ أحمد عاشور، ومهند الجيار، والذين قدموا الدعم الكامل لهذه المبادرة.وأجرى الشباب، خطة محكمة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، حيث جرى توزيع أعضاء البرنامج على بعض نقاط التوزيع بمراكز ( دمنهور - كوم حمادة - إيتاي البارود - المحمودية - أبو حمص - رشيد - كفر الدوار - بدر)، بالإضافة إلى توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وتوزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.