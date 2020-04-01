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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة رجلى شرطة «مزيفين» سرقا 5 آلاف جنيه بالزيتون

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:33 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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أمرت نياية الزيتون، اليوم الأربعاء، إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة العاجلة، لسرقة المواطنين من خلال انتحالهم صفة رجال شرطة.

كان قسم الزيتون بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغا من مقاول بأنه حال سیره بشارع بدائرة القسم استوقفه شخصان أدلى بأوصافھما التقریبیة یستقلان سیارة سوداء اللون، لم یتمكن من التقاط أرقامھا وقاما بإيهامه بأنھما من رجال شرطة.

واطلعا على تحقیق شخصیته واصطحباه داخل السیارة المشار إلیھا واستولیا منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، ووضعاه داخل مظروف وأعطياه له مع النزول من السیارة وعقب انصرافھما اكتشف استبدال المظروف بآخر یحوي بعض قصاصات ورق الجرائد ولاذا بالفرار.

ومن خلال فحص الكامیرات بمحل الواقعة أمكن تحدید السیارة المستخدمة في ارتكابھا وتبین أنھا تحمل لوحات معدنیة وبالكشف الفني على اللوحات المعدنیة المثبتة على السیارة تبین أنھا على خلاف البیانات، وبتكثیف التحریات وتتبع خط سیر ھروب المتھمین أمكن تحدید مكان تواجد السیارة المستخدمة في الحادث وتبين أن المتهمين هم "ع.ع"، و"أ. أ" عاطلين.

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھمان تم ضبطھمان وبمواجھتھما بالتحریات وما جاء بأقوال المجني علیه أیداھا واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، وأضافا بتكوینھما تشكیلا عصابیًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين بذات الأسلوب.

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