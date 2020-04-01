«سياحة البرلمان» تتابع إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا على قطاع الطيران

أكد النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية اللقاء الموسع الذى عقده الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.وقال "صدقي" في تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة سوف تتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع في ضوء إطلاع وزير الطيران على أهم التحديات التى تواجه شركات الطيران الخاصة في ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية معلنا دعم لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لمطالب رؤساء الشركات لوزير الطيران بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التى تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم للتغلب على هذه الأزمة.وأضاف: سوف نتابع توجيه وزير الطيران بتشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران المصرية الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة مطالبا هذه اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاع الطيران.كما ناشد النائب عمرو صدقى رؤساء شركات الطيران الخاصة الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية الصعبة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيراته السلبية الكبيرة على الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط، معربا عن ثقته التامة في وطنية العاملين في هذا القطاع ومساندتهم للدولة المصرية.حضر اجتماع وزير الطيران المدنى كل من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران الخاصة المصرية بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والمهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة وعدد من الجهات المعنية.