قيادى بـ«الوفد» يطلق حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية ببنى سويف

أطلق النائب الوفدي علي أبودولة، حملة مكثفة لتطهير وتعقيم جميع المدارس والمؤسسات الحكومية، بالتنسيق مع الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف ونقابة المعلمين بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بمساندة الدولة المصرية في خطة مكافحتها فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".جرى تعقيم وتطهير الوحدة المحلية بقرية أبوصير الملق، ونقطة شرطة أبوصير، والجميعة الزراعية، ووحدة الشئون الاجتماعية، ونقطة الإطفاء ومكتب البريد وكنيسة أبوصير الملق ومسجد أبوصير ومدرسة أبوصير الابتدائية المشتركة ومدرسة الإمام البوصيري الابتدائية.وقامت اللجنة، بتعقيم مدرسة الفاروق عمر الابتدائية ومدرسة الشهيد عبدالرحمن البنا الابتدائية، ومدرسة الشهد عبدالرحمن البنا الإعدادية المشتركة، ومدرسة أبوصير الثانوية العامة ومدرسة الثانوية التجارية بقرية أبوصير ومدرسة أبوصير الابتدائية الجديدة ورياض الأطفال بقرية أبوصير الملق بمركز الواسطى بالمحافظة.وكان رئيس الوفد، قد طالب نواب الحزب كلًا في دائرته بأن يكون هناك التحام وتواصل بينه وبين الجماهير، وتقديم كل ما يلزم من الدعم لمواجهة تلك الظروف الطارئة الناجمة عن فيروس كورونا.