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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السلطات العمانية تطالب القطاع الخاص بتقليل العمالة لمنع انتشار كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:26 م
عمان
عمان
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طالبت وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان شركات ومؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها، مع التأكيد على الضرورة القصوى للتقيد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء في إطار الالتزام بمجموعة من التوجيهات الاحترازية لضمان سلامة العاملين خلال الفترة الحالية لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية للحد من تأثير كورونا المستجد، وتعزيز الإجراءات الوقائية الهادفة إلى توفير الحماية للمواطنين والمقيمين.

وأضافت الوكالة أن وزارة القوى العاملة اتخذت عددًا من الخطوات الاحترازية للحد من انتشار كورونا من ضمنها التأكيد على أصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ضرورة تهيئة نظام العمل بما يضمن سير عملها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على صحة وسلامة العاملين فيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه على العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب العمل ضرورة الالتزام والتقيد التام بإجراءات الحجر الصحي المنزلي للعامل على ألا يتم استدعاء العاملين من قبل أصحاب العمل للعمل خلال فترة الحجر الصحي المنزلي.

وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية لكل من يخالف ذلك، موجهة أصحاب العمل وشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى ضرورة توجيه القوى العاملة الوافدة العاملة لديهم إلى ضرورة بقائهم في أماكن إقامتهم بعد ساعات العمل وفي الاجازات والعطلات الأسبوعية وعدم الخروج الى الأماكن العامة والأسواق إلا للضرورة القصوى، وعلى أصحاب العمل تبليغ العاملين لديهم بذلك.

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