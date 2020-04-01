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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع مع رئيس الوزراء إجراءات مواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:19 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
المنيا ـ على حسين
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تواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من ناحيته، طمأن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس الوزراء على الحالة العامة بالمحافظة، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال خطة متكاملة، شملت تنفيذ أعمال الرش والتطهير بشكل يومي لكافة الميادين والأماكن العامة، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومديرية الطب البيطري.

وأعلن المحافظ أنه سيتم توقيع بروتوكول للتعاون بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي، وكذلك نقابة الأطباء، لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة في ظل الأحداث الطارئة التي تتطلب توحيد الجهود وتكثيف كافة سبل التعاون للتعامل مع الفيروس القاتل، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية التي سيتم الاتفاق عليها، وفقًا لمجموعة العمل المكلفة من الفريق الطبي من الصحة والجامعة لتشخيص الحالات وتحديد أوجه التعامل معها، كما سيتضمّن البروتوكول التعاون فيما يخص التجهيزات الفنية والأجهزة الطبية المطلوبة.

واستعرض المحافظ مع رئيس الوزراء الحالة العامة بقريتي القيس وأبو جرج بمركز بني مزار، ومدى دقة وسلامة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث يستمر وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم، لافتًا إلى أنه تم دعم الوحدتين الصحيتين بالقريتين بالأطباء والمستلزمات اللازمة، مع توفير سيارة إسعاف بالقرب من القريتين.

وأشار إلى أنه تم إنهاء التجهيزات الخاصة بمستشفى ملوي العام الجديدة، تمهيدًا لافتتاحها وتشغيلها بشكل استثنائي لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة في مواجهة «كوفيد-19»، وتبلغ سعة المستشفى 134 سريرًا منهم 109 أسرّة داخلية و25 سرير عناية مركزة.

أضاف المحافظ أنه تم عمل حصر للعمالة غير المنتظمة من خلال مديرية القوى العاملة، وتم عقد عدة اجتماعات مع بعض رجال الأعمال والجمعيات الأهلية؛ للمساهمة في تقديم مساعدات نقدية وعينية لتلك الفئات، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل تقديم الخدمات والحد من التكدس ومنع التجمعات، منها تجهيز 89 مدرسة ومركز شباب على مستوى مراكز المنيا؛ لصرف المعاشات، كما تم تخصيص 9 مدارس بمراكز المحافظة، لتوزيع شرائح التابلت على طلاب الثانوية العامة.

وحول الموقف التمويني بالمحافظة، أكد القاضي أن جميع السلع متوفرة ومديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط السلع، حيث تم اليوم تحرير 51 محضر تمويني متنوع.
اللواء أسامة القاضي
الدكتور مصطفى مدبولي
اللواء أسامة القاضي
الفيديو كونفرانس
اللواء أسامة القاضي
الدكتور مصطفى مدبولي
اللواء أسامة القاضي
الفيديو كونفرانس

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