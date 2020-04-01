تعقيم وتطهير مشروع الرصف والمعديات النهرية ومواقف السيارات فى أسيوط (صور)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات التعقيم والتطهير مستمرة على القطاعات الخدمية بمراكز وقرى المحافظة كالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيارات وماكينات الصراف الآلي والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.يأتي ذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأضاف المحافظ، أن نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، قد ترأس حملات التعقيم والتطهير بمراكز الشمال فضلًا عن تعقيم وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة، فضلًا عن مواقف السيارات والمعديات النهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية بمراكز وقرى المحافظة.