سكرتير عام محافظة الغربية يتابع صرف المعاشات بكفر الزيات

تابع اللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، منافذ صرف معاشات شهر أبريل بطنطا وكفر الزيات، تنفيذا لتكليفات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.وأكد "يونس" انتظام عملية الصرف للمواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لعدم تزاحم أصحاب المعاشات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك، خلال جولته التفقدية، والتي شملت قرية برما وشبرا النملة، وصناديد، كما تفقد بنك القاهرة والبنك الأهلي بمركز كفر الزيات، موجها بعدم التزاحم حفاظا علي سلامة المواطنين.وكان محافظ الغربية قد قرر تخصيص عدد 33 منفذًا لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من، اليوم الأربعاء، بهدف منع الازدحام أو التجمعات.