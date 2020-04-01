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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات: إجراءات ميسرة لصرف المعاشات عبر مكاتب البريد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:07 م
معاش
معاش
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عملية صرف المعاشات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية في ضوء الخطة التي تم وضعها للحد من التكدسات داخل المكاتب، ووفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية لتخصيص نحو ٤٣٣ مدرسة و١٢٦ مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات بجانب مكاتب البريد؛ وذلك بهدف الحد من الزحام ومنع التكدس في مكاتب البريد والحفاظ على مسافات آمنة بين المواطنين، كما تم تشكيل لجان متابعة بجميع المناطق والمحافظات على مستوى الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب وأماكن صرف المعاشات أولا بأول والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.

وأوضح عبده علوان، القائم بأعمال رئيس البريد، أن الهيئة القومية للبريد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة القومية للبريد تناشد جميع المواطنين بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد أو أماكن صرف المعاشات لأداء الخدمات خاصة خلال هذه الفترة، والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين المواطنين للحد من التكدسات أثناء صرف المعاشات واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل والتي نصت على آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل، حرصا على سلامة أصحاب المعاشات، وتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، حيث يصرف الذين يتقاضون ١٠٠٠ جنيه فأقل معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( ١،٢،٤) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من ١٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠ جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافقة ( ٥،٦،٧) من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من ٢٠٠٠ جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس ٨ و٩ أبريل، أما من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

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