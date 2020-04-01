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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام صرف المعاشات وشرائح التابلت دون تكدس بالغربية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:06 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أوضح الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات تسليم شرائح التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي، وكذلك صرف المعاشات لمستحقيها بالمنافذ المخصصة لها، وعددها 33 منفذًا دون تكدس.

وأشار نائب محافظ الغربية، إلى حالة الانضباط والالتزام لتسهيل حصول الطلاب على الشرائح بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم طبقا لتوجيهات المحافظ الدكتور طارق رحمي، تيسيرا على المواطنين وأولياء أمورهم وسط جو آمن يضمن سلامة الجميع.

وأشاد "عطا"، بتنظيم العمل أثناء صرف المعاشات، لافتا إلى إقامة خيام وتوفير مقاعد متباعدة وكراسى متحركة لخدمة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك، خلال جولته بمدينة المحلة، اليوم، حيث تفقد خلالها مدرسة "أسماء بنت أبو بكر" الإعدادية، ومدرسة "السادات الثانوية المشتركة"، و"مدرسة صلاح الدين الرسمية"، ومركز شباب "البرج"، كما تفقد شارع نعمان الأعصر بالمحلة الكبرى لمتابعة أعمال الرصف، وبنك مصر موجها بعدم الزحام حفاظًا علي سلامة المواطنين.
المعاشات
المعاشات
المعاشات
المعاشات
المعاشات
المعاشات

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