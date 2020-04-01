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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة يشيد بجهود السيسي والسلطة التنفيذية في مواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:04 م
بهاء الدين أبوشقة
بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بيانا اليوم، أشاد خلاله بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وبالدور الكبير الذي بذلته السلطة التنفيذية والجهات المعنية حماية لأرواح وصحة المواطنين.

ووجه رئيس الوفد الشكر لجموع الوفديين ومؤسسات بيت الأمة، وعلى رأسها اللجان النوعية والعامة ولجان الشباب والمرأة، التي تعمل على مدار الساعة دعمًا للدولة المصرية، ومساندة للمواطنين في مواجهة هذا الخطر الداهم.

وطالب "أبوشقة" الوفديين في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية، بمواصلة العمل على مدار الساعة وبشكل يومي بما يتفق مع مبادئ الحزب وتاريخه طوال أكثر من 100 عام.

وشدد "أبوشقة" على ضرورة تكثيف الحملات والمبادرات في جميع ربوع وأنحاء مصر من أسوان إلى الإسكندرية بشكل يومي، سواء بالتطهير أو التعقيم أو التوعية، وكل أشكال وصور دعم مؤسسات الدولة في خطتها وجهودها لمكافحة الوباء، مشيدًا بدور جيش مصر الأبيض، من الأطباء وأطقم التمريض، والهيئات الصحية وجميع العاملين في وزارة الصحة، وكذلك دور أعضاء حزب الوفد وأبناء بيت الأمة في دعمهم المستمر لهذا الدور.

وجاء نص البيان كالتالي:-
فى ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية والعالم نظرا لانتشار فيروس كورونا الخبيث واستمرارا من الحزب فى دعم الدولة المصرية والوقوف مع المواطن المصرى، فقد أصدرت توجيهات إلى جميع لجان الوفد بالمحافظات للعمل على مدار الساعة على مساعدة المواطنين فى مواجهة هذا الخطر الداهم وقد تابعت عمل اللجان من أسوان للاسكندرية بشكل يومى.

وقد سررت كثيرا بما قام به الوفديون فى كافة ربوع مصر من تعقيم للمساجد والكنائس وتقديم خدمات التعليم عن بعد وتوزيع آلاف الشنط للوقاية من الفيروس وتقديم كراتين الوقاية إلى مستشفيات الحميات وتعقيم المصالح الحكومية والمستشفيات والنوادى فى أغلب مراكز الجمهورية بالإضافة إلى تعقيم آلاف المنازل وتقديم مبادرة أسأل واستشر والتى قدمها محامو الحزب للمواطنين.

كما أتقدم بالشكر للقائمين على مبادرة مصر أفريقيا التى أكدت على تواصل الحزب على المستوى الأفريقى، والتى لاقت إشادة من وسائل الإعلام الإفريقية وصحف شمال أفريقيا بهذه المبادرة، كما أتوجه بالشكر إلى للجان الوفد ذات النشاط الملحوظ فى هذا المجال وعلى سبيل المثال القليوبية والبحيرة والغربية والإسكندرية.

كما نشيد بجهود لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد نصر ولجان المرأة والشباب على كافة المستويات، وأدعو جمبع اللجان العامة واللجان المركزية إلى مزيد من الاستمرار فى هذا الأداء الوطنى الذى يتفق مع مبادئ الحزب وتاريخه والذى يناهز مائة عام.. وهو مساندة الدولة المصرية والمواطن المصرى.

وبهذه المناسبة يشيد الحزب بالجهودة الفائقة التى بذلتها وتبذلها كافة القيادات التنفيذية وعلى هامتها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما نشيد بالجهود التى بذلتها وتبذلها الشرطة المصرية فى سبيل تنفيذ كافة ما يصدر من قرارات وتعليمات من السلطة التنفيذية حماية لأرواح وصحة المواطنين، وكذلك جهود وزارة الصحة وأطباء مصر وأطقم التمريض في جميع المستشفيات والهيئات الصحية، الذين يبذلون جهودًا كبيرة، وكل ما لديهم من الغالي والنفيس للعبور بالبلاد إلى بر الآمان.

عاشت مصر وعاش أبنائها المخلصين وعاش الوفد ضمير الأمة.

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