محافظة الجيزة تدفع بسيارات لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدفع سيارات لبيع اللحوم والدواجن والمواد الغذائية من خلال سيارات اليوم الواحد لشباب الخريجين، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والتى تطرح المنتجات للجمهور بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر كيلو اللحم والمفروم إلى 60 جنيها وسعر الدجاجتين 60 جنيها وكيلو الفيليه 60 جنيها، وذلك تسهيلا على المواطنين.وتتواجد السيارات بأحياء جنوب وشمال وبولاق الدكرور والعمرانية والطالبية.. وتتمركز فى ميادين جنوب الجيزة فى "أم المصريين، المنيب ساقية مكى، بولاق الدكرور، شارع ناهيا وكوبرى صفط، حى شمال "شارع البوهى وأول البراجيل، العمرانية" شارع الثلاثينى شارع الدكتور بجوار الكنيسة، الطالبية" سوق شلتوت وسوق الكونيسة.من جهة أخرى، استقبلت ٤٣ مدرسة بمحافظة الجيزة اليوم المواطنين فى أول أيام صرف المعاشات للفئة الأولى، وسيتم استقبال باقى الفئات تباعًا.