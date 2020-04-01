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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

4 طرق للحفاظ علي صحتك أثناء العمل من المنزل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:04 م
العمل من المنزل
العمل من المنزل
سارة هاني
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يعمل معظم الموظفون والمديرون عن بعد في الوقت الحالي، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لمعظمهم لتعودهم على البيئة الطبيعية للعمل وهي المكتب لكن نظرا للظروف الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، انتقلت بيئة العمل إلي الإنترنت ولم تتح لهم الفرصة لفهم فوائد العمل من المنزل لأنهم أجبروا عليها من دون سابق إنذار.

بالرغم من أن هناك احتمالية لعدم وجود المواد المناسبة والأدوات اللازمة لجعل هذا النوع من العمل فعالا، لكن من ناحية أخري يتمتع الموظفون الذين يعملون خارج المكاتب بميزة حيث يكونون أكثر حرية وأكثر سعادة بالإضافة إلي احتياج الشخص للتخفيف من العمل بين الحين والآخر لأنه ينعكس علي صحتك الجسدية والعقلية بطرق مختلفة، ونقدم لك 4 طرق للحفاظ على صحتك أثناء العمل من المنزل.

- تقييم الوضع

أولًا يجب أن تقيم الوضع الحالي من خلال التفكير بوضوح في الوضع برمته بإيجابياته وسلبياته وأهم الأشياء التي يمكنك أن تغيرها، حاول أن تقوم بالأشياء التي تجعلك سعيدا أو تحبها بداخل منزلك في الوقت الحالي، أي نوع من النشاطات أو الأشياء التي اعتدت عليها يمكنك القيام بها من منزلك.

السبب الذي يجعلك تفكر في كيفية سير الأمور، هو أن هذا سيجعلك تفكر بطريقة عقلانية صحيحة وفهم أن حياتك لن تكون هكذا للأبد وأنها مسالة وقت.

ـ المحادثة عبر الفيديو
إذا كنت شخص يمل ولا يعرف كيف يقضي وقته في المنزل فإن الدردشة أو المحادثة علي الهاتف أو الفيديو، تعد فرصة جيدة لتسمع أصوات الآخرين وتري وجوههم وأيضا فرصة للتواصل والبقاء علي اتصال مع الأصدقاء حيث يمكنك دعمهم، أو تقدم المساعدة لأحد الأصدقاء والأهم أنها الطريقة الرائجة هذه الأيام للترويح عن النفس، ويمكنك فعل هذا وأنت جالس علي الأريكة والتحدث براحة مع بعضكما لبعض لكن من منزلك وتحافظ علي صحتك النفسية في الوقت ذاته.

- إستخدام الإنترنت للترفيه والتثقيف

بالرغم من إلغاء معظم الأحداث والفعاليات في الوقت الحال، إلا أن العديد من الشركات تمكنت من إيجاد طرق إبداعية للاستمتاع بالأنشطة التعليمية والثقافية، ويمنكن حاليا بعد انطلاق العددي من المبادرات أن تتابع أعمال فنية، وأفلام، ومسلسلات وغيرها من الأمور المسلية عبر الإنترنت مجانًا.

- المحافظة علي اللياقة البدنية

أفضل وقت لبدء التركيز علي أهداف لياقتك هو الان، فأنت تحتاج إلي هذا الوقت للتركيز علي صحتك الجسدية من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتساعدك علي الوصول لهدفك وتعزيز حياة أكثر صحة وأكثر إيجابية أفضل من شعور الخمول.

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