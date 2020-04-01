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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

سولاف درويش: رجال الشرطة يقومون بدور بطولى فى تطبيق حظر التجوال

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:01 م
سولاف درويش
سولاف درويش
أشرف لاشين
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أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، بدور رجال الشرطة في تطبيق حظر التجوال، كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع مهمتهم الأساسية في حفظ الأمن بربوع البلاد، وتوجيه ضربات قاصمة لقوى الظلام التي تحاول النيل من استقرار مصر وتلاحم ووحدة شعبها.

وأكدت "درويش"- في بيان لها اليوم- أن الشرطة المصرية كانت وستظل الدرع التي تزود عن الوطن في الداخل، كما أن هناك أسود القوات المسلحة يحرسون الحدود ويقفون حائط صد منيع في وجه كل من تسول له نفسه الاقتراب من البلاد أو المساس بأمنها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الضغوط الكبيرة على قيادات وأفراد الشرطة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بل العالم أجمع، لكنهم لم يتغافلوا يومًا عن الدور الإنساني وروح القانون في التعامل مع المواطنين، ومنها ما بدر من أحد الضباط بنقل مواطن وزوجته إلى المستشفى والاطمئنان عليهما حتى غادروا، على الرغم من أن ذلك كان في فترة فرض حظر التجوال.

وناشدت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، الجميع بضرورة التأني وعدم الانسياق وراء ما يتم الترويج له ضد الدولة؛ لأن هناك عناصر لا تريد الخير لمصر، وتستغل أي شيء للتحريض ضد الشرطة، والوقيعة بينها وبين المواطنين.

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