رقم صادم.. «التضامن» تكشف حجم تبرعات الفنانين واللاعبين في «تحدى الخير»

شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة، وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه "تحدي الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.وقامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة وكل ما أثير حول تلقي الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبي كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين.وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة تحدي الخير في 20 مارس 2020، وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيه، منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.كما تبين للجنة أن الجمعية قامت بصرف المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التي جمعت من أجلها، وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها على المبالغ المحصلة من تحدي الخير بحوالي 5 ملايين جنيه.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة الحملات التي يعلن عنها، ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها.وأشارت إلى أن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين، موضحة أنها تعاونت مع اللجنة المشكلة، وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم.