بورسعيد: تسليم 90% من شرائح التابلت لطلاب «أولى ثانوي»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تسليم ٩٠٪ من شرائح التابلت لطلاب الأول الثانوى منذ بدء إجراءات تسليم الشرائح للطلاب، مشيرا إلى أن المستهدف ٤٥٠١ طالب وطالبة، وتم تسليم ٤٠٤١ طالب وطالبة حتى الآن، وذلك فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم لمنع التكدس والتزاحم فى المدارس حفاظا على صحة الطلاب لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد.وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد خصصت ١١ مركزا بالمدارس لتوزيع الشريحة لتخدم كافة مدارس المرحلة الثانوية بالمحافظة، وعددها ٢٩ مدرسة ما بين الحكومى والخاص، مضيفا أن توزيع شرائح التابلت بدأت من يوم الاثنين لطلاب الصف الأول الثانوى والذى شهد توافد أولياء الأمور والطلاب على الشرائح.كما أوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب وأولياء الأمور أثناء حصولهم على شرائح التابلت، وكذلك اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالصحة العامة للمواطنين وكافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع الاختلاط وتوفير مناخ آمن فى ظل الأوضاع الاوضاع الراهنة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الخروج من هذه المرحلة بسلام، وسلامة المواطنين تأتى فى المقام الأول لتخطى هذه الفترة الحرجة.