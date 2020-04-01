تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

أعلنت وزارة الزراعة عن تجديد شهادة الاعتراف الدولي لمعامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف كمعامل معتمدة دوليا بواسطة المؤسسة الأمريكية لاعتماد المعامل.وقال الدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لأول مرة ومنذ حصول المركز الإقليمي على الاعتراف الدولي عام 2004 تمت إجراءات المراجعة عن طريق فيديو كونفرانس بين مصر وأمريكا نظرا للظروف التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.