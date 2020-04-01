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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خاص| 40 مليون كاش وعقد 3 مواسم أبرز شروط فتحي للتوقيع مع الزمالك
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:11 م
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فتح مسئولو نادي الزمالك خط مفاوضات قوي مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.
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