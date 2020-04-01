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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة: صرف معاشات المواطنين داخل المدارس دون زحام

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:04 م
معاش
معاش
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شهدت مدارس محافظة الجيزة في أول أيام صرف المعاشات إقبالا من قبل المواطنين أرباب المعاشات لصرف مستحقاتهم دون حدوث أي زحام أو تجمعات للمواطنين، حيث جهزت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم عددًا كبيرًا من المدارس لاستقبال المواطنين وللتسهيل عليهم للحد من أي تجمعات.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على تجهيز المدارس بكافة سبل الراحة للمواطنين لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى، موضحًا أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وصرح راشد بأن المدارس بدأت من اليوم استقبال المواطنين أرباب المعاشات، وتمت مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار، مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدد من المدارس بالمحافظة، وتحديدًا بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية للقيام الدوري بأعمال التعقيم والتطهير للمدارس التي تم اختيارها، إضافة إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفة مؤمنة لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.

من جانبهم، أشاد المواطنون بتلك الخطوة التي سهلت حصولهم على مستحقاتهم المالية دون الوقوف في أي طوابير والتعرض للزحام، استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها.

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