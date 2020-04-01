وفاة مسئول حكومى فى صربيا بفيروس كورونا

أكدت الحكومة الصربية، اليوم الأربعاء، لصحيفة "بليتش" أن المسئول الحكومي، برانيسلاف بلازيتش، قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.كان بلازيتش، وزير الدولة في وزارة حماية البيئة، قد زار بلدته كيكيندا، وهي واحدة من بؤر تفشي كورونا، في منتصف مارس الماضي.وأكدت الحكومة في 25 مارس، أنه كان مصابا بالفيروس، بعد أن تم نقله إلى المستشفى وظهور عليه أعراض إصابة شديدة بفيروس كورونا.وكان بلازيتش عضوا بارزا في الحزب التقدمى "المحافظ" للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.