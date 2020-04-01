إحالة عاطل سرق شقة ربة منزل فى الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح؛ لاتهامه بسرقة شقة ربة منزل.كان ضباط قسم شرطة الزيتون أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة القسم تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة إحدى السيدات بأحد العقارات، وباستبيان الأمر تم ضبط عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، هاتف محمول مبلغ مالى.وتبين تواجد مالكة الشقة ربة منزل ومقيمة محل البلاغ، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.