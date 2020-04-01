بكين: نسبة الشفاء من كورونا تصل إلى 93.5% فى الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على المستوى الوطني وصلت إلى 5. 93%، وأن أكثر من ثلث حالات الإصابة في الصين خطيرة أو حرجة.وقال المتحدث باسم اللجنة، "مي فنج"، في تصريح اليوم: "يتعين علينا دائما بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة والحرجة".وأضاف فنج أنه حتى نهاية يوم أمس، كان هناك 2004 من المرضى يعالجون في الصين بينهم 466 مريضا حالتهم خطيرة أو حرجة.