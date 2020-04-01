22 متعافيًا من كورونا بمستشفى العجمى

أعلن مستشفى العجمي النموذجي المخصص للحجر الصحي بغرب الإسكندرية، منذ قليل، عن تعافي حالة من فيروس كورونا.وأوضح المستشفى، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المصاب تحولت نتائج تحاليله المعملية إلى سلبية، وأصبح حاليًا خاليا من الإصابة؛ ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء من مصابي الفيروس داخل مستشفى إلى 22 حالة تم تعافيها.واحتفل الطاقم الطبي بمستشفى العجمي بمواصلة خروج الحالات المتعافية، وعودة المصابين إلى منازلهم بسلام، كما حرص الأطباء على التقاط الصور التذكارية مع المتعافين من فيروس كورونا.