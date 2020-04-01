«الإحصاء»: كورونا أرجأ مسح العمالة خارج المنشآت حتى سبتمبر

كشف الدكتور حسين عبدالعزيز، المشرف على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الجهاز بصدد تنفيذ مسح للعمالة خارج المنشآت الاقتصادية لأصحاب المهن الذين لا يمارسون عملهم داخل منشأة أو مؤسسة، مثل عمال التشييد والبناء وسائقى أوبر وكريم والباعة المتجولين، بدءًا من شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن الجهاز أرجأ تنفيذ البحث حتى سبتمبر المقبل، نظرًا للظروف المواتية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف مسئول الإحصاء، في تصريح لـ"الدستور"، أن بحث العمالة خارج المنشآت سيعتمد على عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر العمل الميداني لمدة شهرين وإعلان النتائج مطلع عام 2021، بهدف رصد أعداد تلك العمالة، وأهم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولونها، بالإضافة إلى حجم الإنتاج والأجور وغيرهما من البيانات التفصيلية التي تهم متخذى القرار.