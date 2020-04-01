وزراء مالية إفريقيا يطالبون بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة كورونا

طالب وزراء مالية الدول الإفريقية اليوم الأربعاء، بتوفير تمويل سريع بقيمة 100 مليار دولار لمواجهة فيروس (كوڤيد- 19).وحذر الوزراء الأفارقة، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس نظمته فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وترأسه وزيرا مالية جنوب إفريقيا وغانا، من أن الفيروس قد يخرج عن السيطرة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشاره في إفريقيا.وأشارت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا -في بيان- إلى أن الدول المشاركة في الاجتماع تبادلت الخبرات فيما بينها وناقشت إمكانية الدعم المشترك، حيث لفت الوزراء إلى ان الاقتصاد الأفريقي يواجه تباطؤ حاد ومتزامن لا يمكن التعافي منه قبل ثلاث سنوات.وأكد الوزراء المشاركون بالاجتماع -في البيان- الحاجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للسيطرة على انتشار فيروس (كوڤيد- 19) على المدى القصير، مقرين بأن الأمر يمثل معركة صعبة، واتفقوا على ضرورة إيلاء أهمية فورية للقطاع الصحي والإنساني ومواصلة أعمال التوعية والفحص والعزل الاجتماعي.كما دعا الوزراء إلى تخفيف الديون والحصول على دعم من المؤسسات المالية متعددة الأطراف والثنائية مصل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وشددوا على ضرورة دعم القضاء الخاص بالنظر إلى دوره في خلق فرص عمل وجهوده في اتجاه الانتعاش الاقتصادي.وبالنظر إلى فرض أكثر من 54 دولة حظرا على صادراتها من الأدوية والمنتجات الطبية، دعا الوزراء الأفارقة إلى إنهاء هذه الإجراءات ووضع بروتوكولات مشتركة بشأن غلق الحدود لاتاحة وجود ممرات تجارية وانسانية.كما دعا وزراء المالية الأفارقة إلى العمل على مساعدة وحماية شركات الطيران والنقل والسياحة الإفريقية، واتفقوا على عقد مؤتمر للدول التي تضررت من خسائر وقف النقل والطيران والسياحة بسبب وباء الكورونا، للمساهمة في وضع سياسات لمواجهة هذه الخسائر، وأشادوا باستخدام وسائل الاتصال الحديثة في حملات التوعية والإدارة المحلية للازمة، داعين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الى العمل مع شركات الاتصالات لوضع نظم تستجيب لمتطلبات الأزمة الراهنة.