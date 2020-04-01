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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم أسوان» تحصد المراكز الأول في مسابقة الأبحاث العلمية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:57 م
تعليم أسوان
تعليم أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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حصلت مديرية التربية والتعليم بأسوان على المركز الأول فى المسابقة البحثية الكبرى التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وذلك بفوز ثلاثة تلاميذ بالمرحلة الإبتدائية هم ملوك صلاح أحمد، وأمل فتحى محمد، ومريم أشرف سليمان، بإدارة إدفو التعليمية.

وفاز على مستوى المرحلة الإعدادية الطالب يوسف أحمد الشرقاوى بإدارة أسوان التعليمية والطالبة وسام سامى محمد بإدارة إدفو التعليمية، كما فاز الدكتور السيد الفيومى مدير المديرية كأفضل مدير مديرية على مستوى الجمهورية، وفاز فيصل نعيم كأفضل مدير إدارة تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد حسين محمد حسين موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية المشرف العام على المسابقة -في بيان اليوم- أن الوزارة ستقوم بتكريم جميع الفائزين فى احتفالية كبرى بعد انتهاء فترة الحظر.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين وكذلك للسيد مدير إدارة إدفو والسيد موجه عام اللغة العربية، وللسادة الزملاء من المعلمين والموجهين ومديري المدارس والمشرفين على الطلاب والمشاركين فى تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك السادة أولياء أمور الطلاب.

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