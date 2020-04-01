«الطفولة والأمومة» يتدخل لمساعدة طفلة بدار رعاية بالشرقية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 17 عامًا تقيم بإحدى دور الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بعد قيام إدارة الدار بتحرير محضر ضدها تتهمها بحيازة جوهر الحشيش والعقاقير المخدرة بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة الي التعدي علي حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور لاحدي شقيقاتها بالدار دون علمهم والتسجيل للعاملين والنزيلات بدار الأيتام.وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير بلاغ بها بعد التقصي، مشيرة الي أنه تم حبس الطفلة علي ذمة التحقيقات الجارية.ووجهت " العشماوي" باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للطفلة، حيث تم تقديم بلاغ إلي مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحاله إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية.ولفتت الي أن المجلس أوصي بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية المناسبة لحالتها بمحافظة الجيزة، وعلي أن تُقدم الطفلة للنيابة العامة حال طلبها، ولحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها في القضية، وذلك في إطار الحرص علي مستقبل الطفلة وسلامتها ومراعاة ظروف نشأتها، وبما يساهم في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم لها وإعادة تأهيلها بما يضمن تنشئتها التنشئة الصحيحة السليمة تحقيقاُ لمصلحتها ومصلحة المجتمع، وعدم تعريضها للخطر.وكشفت " العشماوي" عن استجابة المستشار المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية بإيداع لطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدة بدور النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي سرعة الاستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة هذه الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة، مؤكدة أن النيابة العامة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يعرضون له.