الفرق بين الغذاء الآمن وغير الأمن (فيديو)

قالت الدكتورة بسمة سليمان، المفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الفارق بين الغذاء الآمن والغذاء غير الآمن، هو أن الأول يحتوي على ملوثات دون تجاوز حدود المسموح بها، حيث يستطيع الجسم التخلص من أجزاء كبرى من تلك الملوثات.وأضافت بسمة سليمان" خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن كل الأغذية تحتوي على ملوثات ولكن بنسب متفاوتة، والأهم هو ألا تتجاوز هذه النسب الحد المسموح منها بجسم الإنسان، موضحة أنه يوجد 4 أنواع من الملوثات، أولها الفيزيائية مثل قطع الزجاج أو البلاستيك أو الخشب، بخلاف الشعر والأظافر.وأكدت المفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن باقي الملوثات تكمن في الملوثات الكيميائية المتبقية من المبيدات المتمثلة بالأطعمة الزراعية، معقبة: "خطر جدا أننا نرش المبيدات الحشرية في المطابخ".وأشارت إلى أن البكتيريا بها عدد من العناصر الغذائية لنموها وتكاثرها، مثل البروتين والكربوهيدرات والدهون بخلاف الماء ودرجات الحرارة، مردفة: "يجب وضع الطعام بعد طبخة بساعتين في الثلاجة حتى لا تتكاثر فيه البكتيريا الضارة".