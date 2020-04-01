تفاصيل أولى جلسات محاكمة «بنك خلق التركي» بتهمة غسيل الأموال

كشف موقع "أحوال" التركي، تفاصيل المحاكمة التي عقدت أمس الثلاثاء، مع "بنك خلق التركي" ثاني أكبر البنوك التركية والمملوك للحكومة، في تهمة غسيل الأموال ومساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية.وقال الموقع إن دفاع البنك دفع بأنه غير مذنب في اتهامات بإدارة مخطط ضخم لغسل الأموال لينتهك عقوبات الولايات المتحدة على إيران.وقال روبرت كاري، محامي البنك، خلال جلسة الاستماع برئاسة قاضي مقاطعة مانهاتن ريتشارد بيرمان، والتي جرت عن طريق التداول عن بعد بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا التاجي، إن البنك ينفي تمامًا تهم غسيل الأموال.وأكد الموقع أن البنك متهم بغسيل ما يصل إلى 20 مليار دولار نيابة عن الكيانات الإيرانية، بالإضافة إلى اتهامات الاحتيال المصرفي، وإخفاء طبيعة هذه المعاملات غير المشروعة عن المسئولين الأمريكيين.وأضاف أن القاضي أجل جلسات المرافعة لمدة 70 يومًا، وأشار إلى أنه من المقرر عقد الجلسة المقبلة يوم 9 يونيو، والتي ستتم أيضًا عن طريق الفيديو كونفرانس إذا ظل الحظر الجوي.