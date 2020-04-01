الطاقة الذرية تمد 40 دولة بمعدات للكشف السريع عن كورونا

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،اليوم الأربعاء، أول دفعة من المعدات إلى أكثر من 40 دولة لتمكينها من استخدام تقنية مشتقة من الطاقة النووية للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد.وقالت الوكالة الدولية اليوم في بيان لها، إن هذه المساعدة الطارئة هي جزء من استجابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطلبات الدعم من حوالي 90 دولة عضو في الوكالة من أجل المساعدة في السيطرة على العدد المتزايد من الإصابات في جميع أنحاء العالم.وأشار البيان إلى تقديم عدة دول مساهمات تمويلية كبيرة لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في معالجة الوباء، منوها البيان إلى تلقى العشرات من المختبرات في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، آلات وأجهزة تشخيصية وكواشف ومعدات مخبرية لتسريع الاختبارات فى الكشف عن فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذا يعد أمرا حاسما في احتواء تفشي المرض.وتوقع البيان تسليم المزيد من المعدات لعدد متزايد من البلدان التي تطلب المساعدة في الأسابيع المقبلة، لافتا الى أنها ستشمل معدات الحماية الشخصية أيضا.ولفت البيان إلى تأكيد مدير عام الوكالة رفائيل ماريانو جروسي أن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون بجد لضمان تسليم هذه المعدات الحيوية في أسرع وقت ممكن بسبب شدة الحاجة إليها موضحا أن تقديم هذه المساعدات للدول تحتل أولوية مطلقة فى عمل الوكالة.