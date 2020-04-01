«الأوقاف» تخصص 350 ألف جنيه للمتضررين من كورونا بأسوان

وجه محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، مديرية أوقاف أسوان بتخصيص 350 ألف جنيه، لصالح الأسر المتضررة جراء فيروس كورونا المستجد.وقال محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف في أسوان، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم توزيع المبلغ المخصص من الأوقاف على نحو 700 أسرة متضررة وخاصة الأسر الأولى بالرعايا بواقع 500 جنيه لكل أسرة من باب البر للمتضررين الذين فقدوا عملهم من العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية.وشدد على أن ذلك يأتى فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.