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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: نتعاون مع المتطوعين لمحاربة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:49 م
المتطوعين لمحاربة
المتطوعين لمحاربة كورونا
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم استمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد وكل أماكن التجمعات من خلال جهود الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبالتعاون مع بعض الشباب والأهالي المتطوعين تفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية، وذلك لمواجهة الأزمة التي تواجه الدولة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف أعمال التطهير بالقرى والدفع بفرق مكثفة بقرى مليج وميت بره وميت الموز وزنارة، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية وتكاتف المجتمع المدني، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار فض الأسواق، حيث قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بفض سوق زاوية بمم طبقًا للتعليمات وقرار مجلس الوزراء.

وأفاد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه تم تطهير عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة شبين الكوم والتي شملت منطقة ديوان عام المحافظة ومنطقة السنترال ومديرية الأمن ومنطقة المحكمة ومجمع المصالح والعزبة الغربية وكوبري السمك وكوبري الميتين وشارع البساتين وأمام مجلس الدولة بالاضافة إلى تطهير المباني والمحطات التابعة للشركة بنطاق المحافظة، مؤكدًا استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل المناطق الحيوية بالمحافظة وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وناشد محافظ المنوفية كل المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظًا على الصحة العامة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة للوقاية من العدوى.

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