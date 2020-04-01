«الجالس»: خفض أسعار الكهرباء يوفر من تكاليف إنتاج «مصر للألومنيوم»

قال ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، إن قرار خفض أسعار الطاقة للمصانع سينقذ صناعات عديدة من الخسائر، موضحتا أن تكلفة الكهرباء في مصانع الألومنيوم تبلغ نحو 15% من تكلفة الإنتاج، وقرار خفض الأسعار الكهرباء سيوفر من التكاليف الإنتاجية لشركتنا، وبالتالي يتولد عنها زيادة في الإنتاج بالحجم المستهدف.وأشار رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصانع الألومنيوم عانت كثيرا من ارتفاع أسعار الطاقة وعدم دعم الحكومة لها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتعثر الأخرى، فضلا عن ارتفاع أسعار منتجاتها وانخفاض حجم المبيعات بسبب هذا الارتفاع، مؤكدا أن انخفاض أسعار الطاقة يمثل الحل الأمثل لتلك العوائق خاصة في هذه الفترة التي تشهدها البلاد.