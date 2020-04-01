157 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في المملكة 1720 حالة.وذكرت الصحة السعودية في تدونية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جاءت كالتالي ( المدينة المنورة 78، مكة المكرمة 55، الرياض 7، القطيف 6، جدة 3، الهفوف 3، تبوك 2، الطائف 2، وحالة واحدة في الحناكية).كما أشارت الوزارة إلى تعافي 99 حالة ليرتفع عدد المتعافين إلى 264 حالة، بالاضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح إجمالي الوفيات حتى الآن 16 حالة.