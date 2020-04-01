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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة البرلماني الجزائري عبد القادر زغيمي بفيروس كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:47 م
عبد القادر زغيمي
عبد القادر زغيمي
هبه محمد
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أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء، عن وفاة النائب البرلماني الجزائري عبد القادر زغيمي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 716 حالة، و44 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية بالجزائر عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، أمس الثلاثاء، إن البلاد ستشتري 120 مليون كمامة واقية، من المقرر استلامها في غضون الأسابيع القادمة؛ تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

وقال بن باحمد، في مؤتمر صحفي، إنه "تقرر اقتناء 120 مليون كمامة واقية، يتم استلامها في غضون الأسابيع القادمة، طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء.

أضاف أن مخزون الجزائر من الكمامات يقدر بـ7 ملايين كمامة واقية، موضّحًا أنه سيتم استلام 10 ملايين كمامة واقية في الخامس من شهر أبريل المقبل، و11 مليون كمامة يوم 12 أبريل المقبل، فيما سيتواصل استلام الكميات الأخرى سيتواصل في الأسابيع التالية، مشيرا إلى أن طاقة الإنتاج المحلي تقدر حاليا بـ100 ألف كمامة يوميا.

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